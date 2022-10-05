Milletvekili Ceylan, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutladı. Camiler ve din görevlilerinin Türkiye’nin birlik ve beraberliğinde büyük önemi olduğunu vurgulayan Milletvekili Ceylan, “1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı en içten duygularımla kutluyor, tüm din görevlilerimize meslek yaşamlarında başarılar diliyorum. Birlik ve beraberliğimizde büyük rolü olan camilerimize ve din görevlilerimiz samimiyet, sevgi ve kardeşlik bağlarının kuvvetlenmesinde büyük rol oynamaktadır” diye konuştu.

Din görevlilerinin toplumu doğru yol yönlendirerek imanlı bir nesil yetiştirmek için çaba sarf ettiğini dile getiren Ceylan, “Din görevlilerimiz; Sadece ezan okumak ve namaz kıldırmakla yetinmeyip toplumda din ve sosyal hizmet gönüllüleri olarak çalışarak, çevresindeki insanların derdiyle dertlenip, toplumu doğru yola yönlendirerek, milletimize imanlı bir nesil yetiştirmek için de elinden gelen gayretleri göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ceylan, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Camiler mihrabıyla ibadeti, minber ve kürsüsüyle okulu temsil eden mekteplerdir. Camilerde dini görevleri icra için bulunan din görevlileri günün her saatinde halkla bir arada olup, iletişim kuran ve onları iyi ve güzele yönlendiren, toplumsal dayanışmaya, milli birlik ve beraberliğin sağlanmasına katkıları büyük olan insanlardır. Bu yönüyle din görevlileri birleştirici, bütünleştirici ve barıştırıcı yönüyle de öne çıkmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerimle 1-7 Ekim tarihlerinde kutlanan Camiler ve Din Görevliler Haftasının Milletimize Hayırlı olmasını dilerken, ibadethanelerimizin ve mabetlerimizin inşa edilerek ayakta kalmasında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Tüm cami ve din görevlilerimizin haftasını kutlar sağlık ve mutluluklar dilerim.”

(Volkan SINAYUÇ)

