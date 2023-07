Meclisteki çalışmalarının yanı sıra Çorum’da vatandaşların talepleriyle sık sık ilgilenen, sorun ve taleplerin çözümleri için büyük çaba sarf eden AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Ortaköy’de yaşayağn Sezgin Kılağuz’un kızı Nazili Kılağuz’un akülü araç talebini geri çevirmedi.

AK Parti Ortaköy İlçe Başkanı Yusuf Özdemircan, Ceylan’ın gönderdiği akülü aracı aileye teslim etti.

Aileyle video-konferans yöntemiyle görüşen Milletvekili Ceylan, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde engelli kardeşlerimizin hayatın her alanında aktif olarak yer almalarını sağlamaya devam ediyoruz. Bu dünyada her birimizin engelli konumuna düşebileceğinin bilinciyle, engelli kardeşlerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırmak, onların toplumla daha da bütünleşmelerini sağlamak, geleceğe umutla bakan bireyler olmalarına destek olmaya özen gösteriyoruz. Fiziki engelleri sevgiyle paylaşarak, el ele vererek hep beraber aşıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın bizim gönlümüzde ve kalbimizde ayrı bir yeri var. Mevlam, yaşama sevinci ile hayata tutunan vatandaşlarımıza ve sizlere sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde bir ömür sürmeyi nasip eylesin” dedi.

Aileden hayır duası isteyen Ceylan, “Bir engelli vatandaşımızın daha engelsiz bir hayat sürebilmesine vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz. Siz değerli hemşehrilerimizden istediğimiz tek bir şey var. O da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan ve bizlerden hayr dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullandı.

İlçe Başkanı Yusuf Özdemircan ise

“Kıymetli vekilimiz Ahmet Sami Ceylan hiç ikiletmeden Nazili kızımıza hediye gönderdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah, Cumhurbaşkanımızı ve sizleri başımızdan eksik etmesin ve devletimize zeval vermesin.”temennilerini iletti.

Sevinci gözlerinden okunan Nazili Kılağuz ise “Vekilimiz Ahmet Sami Ceylan’a beni bu dertten kurtardığın için çok teşekkür ediyorum. Yaradan Mevlam her zaman yar ve yardımcınız olsun. Başımızdan sizleri eksik etmesin” diye konuştu.