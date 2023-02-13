İlk olarak Adıyaman’a giden Milletvekili Ceylan, burada depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için düzenlenen cenaze merasimine katılarak, hayatını kaybeden depremzedeler için dua etti.

Daha sonra Samsat AK Parti İlçe Başkanı Hasan Erdem ile birlikte Samsat İlçe Belediye Başkanı Halil Fırat’ı makamında ziyaret ederek, burada deprem nedeniyle oluşan durum hakkında bilgi alıp, değerlendirmelerde bulundu.

Buradan Samsat Kaymakamlığına geçen Milletvekili Ceylan, burada da değerlendir toplantısına katılarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Samsat İlçesi Yarımbağ Köyü’ne geçen Milletvekili Ceylan, depremde hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Kahta ilçesinde de depremzedelerle bir araya gelen Milletvekili Ceylan, burada depremin yol açtığı yıkımları da yerinde inceledi.

Yaptığı toplantı ve incelemelerin ardından ilçe halkı ile biraraya gelen Milletvekili Ceylan yaptığı konuşmada, “Bizler her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna inanan bir milletiz. İnşallah tek yürek, tek bilek olarak bu zor günlerin de üstesinden geleceğiz. Kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Şüphesiz acımız çok büyük ama hep birlikte dayanışma içerisinde bu zor günleri atlatacağız” dedi.

(Haber Merkezi)

