Milletvekili Ceylan, Pazar günü cadde ve sokaklarda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Yarın seçim olacakmış gibi çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Ceylan, esnaf ve çalışanları ile bir araya gelerek hayırlı işler temennisinde bulunurken istek ve beklentilerini dinleyip, onlarla uzun uzun sohbet etti.

AK Parti olarak 20 yıldır milletle yürüdüklerini ve yürümeye de devam edeceklerini ifade eden Ceylan, hükümetin çalışmaları hakkında esnafı ve vatandaşları bilgilendirdi.

“ESNAFA 100 MİLYAR KREDİ KAMPANYASI BAŞLATTIK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından esnafa 100 milyar liralık kredi kampanyasını başlatıldığını hatırlatan Milletvekili Ceylan, ayrıca, takibe düşen esnaf için ise borcun ödenmesi için yüzde 4 faizle kredi verileceğini ifade etti.

“KREDİ ÜST LİMİTLERİNİ YÜKSELTTİK”

Çorum esnafı ile çay eşliğinde sohbet eden, esnafın Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebileceğini 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlattıklarını, ayrıca kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükselttiklerini kaydetti.

“GENÇ GİRİŞİMCİLERİN KREDİ LİMİTİNİ YÜKSELTTİK”

Gençlerin talep ve görüşlerini dinleyen Milletvekili Ceylan, “Genç girişimcilerimizin kredilerini 300 bin liraya yükseltirken yaş sınırını da 35'e çıkarıyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya geri ödemesiz 36 vadeli borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz” diye konuştu.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ULAŞIM DESTEĞİ

Hükümet olarak üniversite öğrencilerine ulaşım desteği sağlayacaklarını kaydeden Milletvekili Ceylan, ”Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzak yerlerde eğitim-öğretim gören öğrencilerimize, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız. Yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde, yaklaşık 150 bin öğrencimizin, ailelerinin yanına onlara herhangi bir yük getirmeden gidip gelebilmesini temin etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Ziyaretlerden oldukça memnun kaldığı gözlenen esnaf ve vatandaşlar, istek ve şikâyetlerini ileterek, ilgilerinden dolayı Milletvekili Ceylan’a teşekkür ettiler.

(Haber Merkezi)