İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında İskilip Akşemseddin Anadolu Lisesi tarafından her yıl olarak düzenlenen “Osman Çağıl” ödülleri töreni gerçekleştirildi. Törene katılan AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Gelecekte İskilip ve Çorum’un iyi yetişmiş gençlere ihtiyacı olduğunu kaydeden Milletvekili Ceylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Samsun’da düzenlenen Teknofest’te gençlerin müthiş işler çıkardığına vurgu yaptı.

Türkiye’nin bilişim çağını şimdiki gençlerin özverili çalışmaları ile yakalayacağını ifade eden Ceylan, bunun içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere büyük destekleri olduğuna işaret etti. Öğrencilerin daha güzel fiziki mekanlarda eğitim görmelerini sağlamak için büyük gayret gösterdiklerini belirten Milletvekili Ceylan, öğrencilere İskilip Akşemseddin Anadolu Lisesi’nin de yenileceğini ve gelecek yıl eğitime yenilenmiş okulda devam edeceklerinin müjdesini verdi.

Çorum’a son 2 yılda 38 okul kazandırdıklarını açıklayan ve gençlere müjdeler veren Ceylan, ilçeye de çok sayıda eğitim yatırımı yapılacağını dile getirdi.

Kaderin gayrete aşık olduğunu ifade eden Milletvekili Ceylan: “Gayret gösteririseniz mutlaka hedefe ulaşacaksınız. Yaptığınız işin en iyisi ve en güzelini yapın. Bunun için azami gayret gösterin. İlerde keşke dememek için çaba gösterin. Bu ülkenin, Çorum’un, iskilip’in sizlere ihtiyacı var. Muasır medeniyet seviyesine sizlerle birlikte çıkacağız” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

