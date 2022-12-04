Ceylan, vatandaşlara “Siz bizden dualarınızı esirgemeyin, oylarınızla bizlere her zaman destek oldunuz, siz ne diyorsanız biz yapmaya hazırız her zaman” diye konuştu.

Ceylan, “Millet İttifakı’na yönelik olarak yaptığı konuşmada 6 artı 1 yedi. Birin ne olduğunu biliyorsunuz HDP. Son günlerde masanın ayağı kırıldı haberleri yok masayı zor tutuyorlar dağılacak. Altılı masa ile yedili masa ile bu millete hayır gelmeyeceğini Mimarsinan öğrendi, zaten de bunlara hiçbir zaman prim vermedi. Bizim tek derdimiz var. Teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle, yerel yönetimlerimizle Çorum’a hizmet etmek” dedi.

Ceylan, Cemilbey bölgesine büyük bir baraj yapıp Çorum Ovası’nı komple sulayacaklarını belirtti.

