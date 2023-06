Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Baran, 24 Kasım 1928’in Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliğini kabul ettiği gün olduğunu belirterek, “Yetiştirdiği öğrenciler ile ülke geleceğinde iz bırakan isimsiz kahramanlar olan öğretmenlerimiz, insanlık tarihinin en anlamlı mesleklerinden birini icra etmektedir. Öğretmenlik ayrıcalıklı bir meslektir. Bu mesleğe sahip olanların emeklerine, çaba ve gayretlerine karşılık biz ne yapsak azdır” dedi.

Eğitimin yalnızca belirli bir alanda değil, toplumun, sosyo-ekonomik yaşantısının her alanında ciddi bir öneme sahip olduğunu kaydeden Baran, açıklamasında şunları söyledi:

“Eğitim alanına yapılacak her türlü katkı, ülkemizin geleceği adına yapılan en büyük yatırımdır. Çünkü eğitim ve öğretime gerekli önemi vermeyen toplumlar, hiç bir kazanımlarını ellerinde tutamazlar. Dolaysıyla daha güzel yarınlar için her bakımdan güçlü yeni nesillere ihtiyacımız var. Bu kapsamda fikri hür, vicdanı hür nesillerin yetişmesinde emeklerini esirgemeyen kıymetli öğretmenlerimize şükran borçluyuz.

Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; yarınların mimarı olan, ülkemizin her köşesinde fedakârca çalışan geleceğimizin güvencesi çocuklarımızı yetiştirmek için özveri ve sevgiyle görev yapan değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum.” (Haber Merkezi)