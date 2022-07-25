Çorum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Baran, gazetecilerin 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutladı.

Türk basın hayatında önemli dönüm noktasını teşkil eden basında sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz gününün “Gazeteciler ve Basın Bayramı” olarak kutlandığını belirten Baran, “Türk basını evrensel ve etik değerler ışığında ilkeli, tarafsız, özgür, objektif bir bakış açısı ve sorumluluk bilinciyle hareket ederek önemli bir mesafe kat etmiştir.

Basın; haber alma özgürlüğünün sağlanması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi noktasında toplumun gören gözü, işiten kulağı, söz söyleyen dili olarak, demokratik hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Önemli, aynı zamanda sorumluluğu olan bir mesleği icra eden basın mensuplarının; başta kişisel hak ve özgürlükler olmak üzere milli değerlere ve insan haklarına saygılı bir yayıncılık anlayışı içerisinde görevlerini yerine getirmeleri son derece önemlidir” dedi.

Çoğu zaman verdikleri emeği ve yaşadıkları zorluğu göremedikleri basın mensuplarının meslek grupları arasındaki yerinin kıymetli olduğunu kaydeden Baran, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Basın, milletin müşterek sesidir’ ifadesi basının toplumu aydınlatması bakımından üstlendiği misyonu en güzel şekilde açıklamaktadır.

Bu vesileyle, bıkmadan, usanmadan, zor koşullarda, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı tebrik eder başarılar dilerim” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

