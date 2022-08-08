Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, şehrin içerisinden geçen çevreyolunun mutlaka taşınması gerektiğini söyledi.

Çevreyolu için alınacak önlemlerin ne yapılırsa yapılsın fayda etmeyeceğini kaydeden Tokgöz, şehir içerisinden geçen bir çevreyolunun insanlar için hayati tehlike oluşturmaya devam edeceğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde çevreyolunda meydana gelen üzücü kazalarda çok sayıda insanımızın hayatını yitirdiğini hatırlatan Ulaş Tokgöz, “Bu ölüm yolunda daha kaç kişinin canı yanacak, daha kaç ailenin ocağına ateş düşecek?” diye sordu.

Mevcut çevreyolunun o bölgedeki yoğun yapılaşmadan dolayı şehir içerisinde kaldığını ve o bölgede yoğun bir nüfus hareketliliği olduğuna değinen Tokgöz, bu yüzden çevreyolunun taşınmasından başka bir çözümün olmayacağını kaydetti.

Çevreyolunun şehir içerisinden değil de şehir dışından geçmesi gerektiğine vurgu yapan Tokgöz, “1/100.000 ölçekli planımızda var olan ancak hiç bir şekilde yapımına başlanmayan güney çevreyolumuz var. Nitekim var olan niteliksiz imar planlarımızda şehrimiz öngörüsüz bir şekilde farklı noktalara doğru büyümüş ve mevcut çevreyolu şehrin içinde kalmıştır. Belediye Meclis üyelerimizin defalarca kez uyarılarına rağmen bu önerilerimiz dikkate alınmamıştır. Şehrin güneyi senelerdir maalesef üvey evlat muamelesi görerek bu plan hala hayata geçirilmemiştir.

Şayet geçirilmiş olsaydı bu tür üzücü kazalar da yaşanmamış olacaktı. Şehrin güney aksına yapılacak olan bir çevreyolu kurtarıcı olacak ve şehrimizin önünü açacağı gibi birçok problemde böylece ortadan kalmış olacaktır” dedi.

Acılı ailelere başsağlığı dileyen Ulaş Tokgöz, “Temennimiz bu uyarılarımızın biran önce dikkate alınmasıdır. Vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, ailelerinin acısını da yürekten paylaşıyoruz” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)