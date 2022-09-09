Ekrem K.’nın kullandığı 05 FP 021 plakalı TIR, Çorum-Samsun Karayolu Buharaevler Kavşağı’nda Serkan O.’nun kullandığı Çorum Belediyesi’ne ait 19 AFH 269 plakalı su tankeri ile çarpıştı.
Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada tankerde bulunan Kemal A., yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza nedeni ile trafik, Samsun istikametine tek şerit üzerinden sağlandı.