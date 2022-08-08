Zafer Partisi Merkez İlçe Başkanı Yasin Doğan, çevreyolunda yaşanan kazalarla ilgili tek ve en etkili çözümün yolun şehir dışına çıkarılması gerektiğini söyledi.

Son günlerde İlim Yayma Kavşağı’nda yaşanan kazaların ardından Pazar gecesi İskilip kavşağındaki kazada anne ve 7 aylık bebeğinin hayatını kaybetmesinin vatandaşları derin bir üzüntüye boğduğunu bildiren Doğan, “Önlem alınması için daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor” dedi.

Basın mensuplarının dahi yaşanan kazalara yetişemediğini aktaran Merkez İlçe Başkanı Doğan, bölge halkının artık kavşaktan geçerken ölüm korkusu yaşadığını kaydetti.

Sadece birkaç hafta içerisinde yaşanan kazalarda 4 kişinin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığına dikkat çeken Doğan, tüm yetkilileri göreve çağırarak “Çorum çevreyolundaki kazaların artık önüne geçilemiyor. Kısa bir süre önce İlim Yayma Cemiyeti kavşağında yaşanan kazada iki canımızı kaybettik. Birkaç gün önceki kazada 6 kişi yaralandı. Pazar günü meydana gelen kazalarda da gündüz 3 kişi daha yararlanırken gece ise bir anne ve 7 aylık bebeği hayatını kaybetti. Baba da yaralı olarak kurtuldu. Çevreyolu daha kaç kişinin canını yakacak? Tekrar tekrar söylüyoruz şehrin ortasında çevreyolu olmaz. Bununla ilgili yeni projeler yapılmalı, çevreyolunu şehrin dışına taşımalıyız. Çevreyolu yapılana kadar burada gereken önlemler derhal alınmalıdır” dedi. (Haber Merkezi)