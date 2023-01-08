Şehir merkezinde kargolar nedeniyle yaşanan olumsuzlukları engellemek amacıyla Akşemseddin Caddesi, Hıdırlık Kavşağı, eski Emniyet Müdürlüğü Caddesi, Abide Kavşağı, Cengiz Topel Caddesi, Özdoğanlar Kavşağı, Bahabey Caddesi, Valilik Kavşağı, Gazi Caddesi, Anıt Kavşağı, Hamit Kaplan Caddesi, Fatih Caddesi, İmam Hatip Kavşağı, Eşref Hoca Caddesi, Binevler Kavşağı, Ankara-Samsun çevreyolu ağı dışında kalan yerlerde kargo firmalarının en az 4 araç bulunacak otoparkları bulunması gerekecek. Aksi takdirde yapılan belediyeye başvurular olumsuz sonuçlanacak. Yine Kerebigazi 1. Caddede bulunan alan kargoculara tahsis edildi.

CHP, KARGOCULARA AİT BİR SİTE İSTEDİ

CHP Grubu adına karo firmaları hakkında gündeme dair söz alan Belediye Meclis Üyesi Uğur Soyacak, Çorum’da yaklaşık 49 senedir kargo ve ambar işletmeciliği yaptığını ve kentte en büyük sorunun park ve trafik olduğunu söyledi. Kerebi Gazi 1. Cadde’ye kargocuları taşımanın sorunu çözmeyeceğini savunan Soyocak, “Kerebi Gazi 1. Cadde’yi incelerseniz yoğunluğu göreceksiniz. Bu kadar yerde bir de her kargo şirketinin önünde 4 araçlık yeri nereden bulacaksınız.” dedi. Çorum’da yaklaşık 20 civarında ambar ve kargo olduğunu hatırlatan Soyocak, kargoculara Çevre Yolu’nda bir arsa tahsisi yapılmasını istedi.

“KALICI ÇÖZÜM ŞART”

Binaları belediyenin onaylayacağı bir proje üzerinden kooperatif kurarak taraftarların kendilerinin yapmasını öneren Soyocak, şu ifadelere yer verdi: “Kargoculara ait bir yer olursa tamil ve tahliyeler burada yapılacak. Ağır tonajlı araçlar şehir içine giremeyecektir. Şu an bu kargo ve ambarlar şehrin değişik yerlerindedir. Vatandaş döne döne kargo ve ambar aramaktadır. Kargolara da şehir içinde sadece irtibat bürolarına müsaade edilmelidir. Kerebi Gazi’ye kaç tane kargo sığdıracaksınız? Talep, dükkan sayısından fazla olursa ne yapacaksınız. Bu sorunun kalıcı çözümü ambar ve kargoculara ait bir site kurulmasıdır.” (Nurdan AKBAŞ)

