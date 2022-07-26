27 Temmuz Çarşamba günü Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği ve bazı mahalle muhtarları tarafından saat 11.00’de İlim Yayma Cemiyeti Kavşağı’nda gerçekleştirilecek eylemle ilgili bilgi veren Dernek Başkanı İlhan Kılıç, basın açıklamasının ardından bir hafta boyunca “Sessiz Çığlık” adı altında oturma eylemi de yapacaklarını söyledi.

Basın açıklaması ve eylemlerle yetkililere seslerini duyurmak istediklerini ifade eden İlhan Kılıç, çevreyolunda başka canların yanmaması, başka ailelerin ocağına ateş düşmemesi için biran önce önlem alınmasını istedi.

Kılıç ayrıca, mahalle sakinleri olarak Ulukavak Mahallesi’ne polis karakolu istediklerini ve bunun için de 18 Ağustos’a kadar mahallenin çeşitli noktalarına kuracakları stantlarla imza toplayacaklarını dile getirdi.

İlhan Kılıç, tüm Ulukavak sakinlerinden bu konuya duyarlılık göstermelerini istedi. (Haber Merkezi)