Çevreyolunda geçtiğimiz hafta kaldırımda yürüdükleri sırada bir vincin çarparak iki kişiyi hayattan kopardığı kazanın ardından “ölüm kavşağı” olarak bilinen bölge için ortalama hız tespit sistemi ve üst geçit yapılması için ilk adım atıldı.

Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, İlim Yayma Kavşağı’nın olduğu bölgeye üst geçit yapılacağı ifade edildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Karayolları 7. Bölge Müdür Yardımcısı Ertuğrul Dinç, daha önce üst geçit yapma planlarının olduğunu ve ilerideki üst geçidin söküldüğünü ifade ederek, haftaya çalışmaların başlayacağını dile getirdi.

Haftaya beton imalatlarının başlayacağı sözünü veren Dinç, sabah eylem yapan vatandaşları da ziyaret ederek konu hakkında bilgilendirdiğini anlattı.

Öte yandan Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de Çorum-Sungurlu arası ve Sungurlu ilçe geçişi için ortalama hız tespit sisteminin devreye girdiğini belirterek, projenin üçüncü ayağının da 8.6 kilometre uzunluğunda Çorum çevreyolunda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Gülser, Yıldızpark Düğün Salonu karşısından Yaydiğin Kavşağı’na kadarki olan bölgede ortalama hız tespit sisteminin devreye girmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde gerekli yazışmaları başlattıklarını anlattı. (Taner ŞİMŞEK)