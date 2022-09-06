Gazeteniz ÇORUM HABER, ulaşım altyapısı bakımından Çorum’un hak ettiği yatırımları alamadığını, karayolu yatırımlarında da, daha köklü çözümler yerine “ucuz” projelerle geçiştirildiğini öteden beri yazıyor.

Çevreyolu üzerine yapılan Osmancık Köprüsü bunun örneklerinden biri. Teknik adamların uyarılarıyla, bu köprüye henüz kazma vurulmadan, “bunun çok kötü bir proje olduğunu, bittiği anda yıkmayı düşünmek zorunda kalacağımızı” ısrarla yazdık, ama uyarılarımız dinlenmedi ve dediğimiz gibi, “hilkat garibesi”nin yıkılması için mahalle sakinlerince kampanyalar düzenlendi.

İlim Yayma Kavşağı’nda yaşanan feci kazalarla ilgili olarak da, Çorum kamuoyu trafik güvenliğini sağlayacak köklü çözümler bekliyor. EDS gibi uygulamalar elbette aşırı hıza engel olabilir, ama freni patlayan kamyona ne faydası olacak? Dolayısıyla, maliyeti yüksek de olsa ciddi projelerin uygulanmasına ihtiyaç var.

Çevreyolu’nda bazı vatandaşlara mikrofon uzatıp bu konudaki görüşlerini almaya çalıştık. Vatandaşlar da, genellikle, yaya üstgeçidi gibi çözümlerin hiçbir anlam ifade etmediğini, kapsamlı, köklü çözümler üzerinde durulması gerektiğini vurguladılar.

Çevreyolu’nda yaşanan kazaların önlenmesi için yapılan çalışmaları desteklediklerini kaydeden bir vatandaş, “Bu yolda pek çok insan öldü, yetkililerin önlem alması önemli. Ancak bizler çarşıya da pazara da giderken İlim Yayma Kavşağı’nı kullanıyoruz. Yeni yapılan üst geçit buraya uzak. Keşke İlim Yayma’nın daha yakınına koysalardı.” diye konuştu.

“ÜST GEÇİT ÇÖZÜM DEĞİL”

Alınan önlemleri sevindirici bulduklarını ancak yapılan yeni üst geçidin yerinin uygun olmadığını dile getiren bir vatandaş şunları söyledi: “Üst geçit çözüm değil. Buraya alt geçit yapılmalı. İnsanların sağlığı için, ölümcül kazalar yaşanmaması için en güzel çözüm bu. Burası alt geçide de elverişli. Ancak ilerde yapılan üst geçidi kimse gidip de kullanmaz.”

“HALK BİLİNÇLENMELİ”

Bir vatandaş, “Bizler üst geçit kullanma alışkanlığına sahip değiliz. Üstelik pazara İlim Yayma’daki yaya geçidinden gidiyoruz. Halkımız kolaya alışıktır, kısa yoldan hemen işini görmeye bakacaktır, o yüzden üst geçit oraya olmamış.” dedi. Kazaların önüne geçilmesi için halkın da bilinçlenmesi gerektiğini vurgulayan vatandaş, hem sürücülerin hem de yayaların trafik kurallarına riayet etmesi gerektiğini söyledi.

“ALT GEÇİT YAPILMALI”

Kazaların önlenebilmesi için alt geçit yapılması gerektiğini dile getiren bir vatandaş, “Üst geçit çare değil. Bizim vatandaşımız oraya kadar yürüyüp üst geçidi kullanmaz.” ifadesini kullandı.

“ELİMİZDEKİ YÜKLE NASIL YÜRÜYECEĞİZ?”

Pazartesi Pazarı’ndan alışverişini yapıp evine dönen bir kadın da kazaların herkesi çok üzdüğünü belirterek, “Yetkilerin önlem alması sevindirici ancak biz elimizde ki bu yükle oradaki üst geçide nasıl yürüyeceğiz?” diye sordu.

(Nurdan AKBAŞ – Tugay GÖKTÜRK)