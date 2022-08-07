Çorum Çevreyolu üzerinde son dönemde yaşanan kazalara bir yenisi daha eklendi. Dün öğlen saatlerinde Çevreyolu üzerinde iki aracın çarpıştığı kazada üç kişi daha yaralandı.

Son dönemde özellikle “ölüm kavşağı” olarak anılmaya başlanan İlim Yayma ve Buharaevler Kavşağı’nda kazanın yaşanmadığı gün olmuyor. Alınan bilgiye göre Ankara yolu istikametinden gelen 19 ACL 156 plakalı araç ile Mavral Sokak istikametinden gelen 19 LN 732 plakalı araç İlim Yayma Kavşağı’nda çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle takla atan aracın içindekiler çevrede bulunan sürücüler ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Takla atan araçların içinde bulunan biri sürücü üç kişi yaralanırken, olay yerine yine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar da tepkilerini dile getirdiler.

Kazada yaralanan üç kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Volkan SINAYUÇ)