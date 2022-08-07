*** Çevreyolları, kentin dışından geçen ve transit karayolu ulaşımını sağlayan şehirlerarası ana güzergâhlardır. Ama ülkemizde, tüm kentler çevreyoluna doğru gelişir ve kentin dışındaki bu ana yollar, çok geçmeden kentin içinde kalır. Dolayısıyla, tali yollardaki işlek trafik ve yaya trafiği nedeniyle “çevre yolu” olmaktan çıkar, “ölüm yolu” haline gelir.

*** Çorum da şimdi bu gerçeği yaşıyor. Gün geçmiyor ki, İlim Yayma Cemiyeti önündeki kavşakta trajik bir olay yaşanmasın…Cuma günü vidanjörle kamyonetin çarpışması sonucu da, büyük bir facianın eşiğinden dönüldü, 6 kişi yaralandı. Ve bu, adeta bardağı taşıran son damla oldu. Tüm Çorum, “artık ciddi bir önlem alın” diye ayağa kalktı.

*** CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız da, Çevreyolu’nun kent içinde kalışına dikkat çekerek, Çorum'un ihtiyacı olan Kuzey-Güney Çevreyolu’nun acilen projelendirilmesi gerektiğini savundu.

*** CHP Grup Başkanı Tuncay Yılmaz ise, bu kavşağı Belediye Meclisi gündemine taşıdıklarını hatırlatarak, ilgililere “Bu sorunu acilen çözün! Ah almayın, dua alın!” diye seslendi.

*** Sürekli olarak, can kayıplarıyla, yaralanmalarla sonuçlanan trafik kazalarının yaşandığı Çevreyolu İlim Yayma Cemiyeti Kavşağı’nda Cuma günü meydana gelen kaza, Çorum halkının öfkesini ve tepkisini doruğa çıkardı. Vidanjör ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişinin daha yaralılar listesine yazılması, bu kavşakta ciddi bir önlem alınması yönündeki taleplerin yüksek sesle dile getirilmesi sonucunu doğurdu.

*** Bu cümleden olmak üzere, ana muhalefet partisi CHP’nin Çorum Örgütü’nden de sert tepkiler geldi. CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Kısa bir süre önce İlim Yayma Cemiyeti kavşağında yaşanan kazada iki canımızı kaybetmiştik. Dün gece yine kaza oldu, 3 kişi yaralandı. Bugün yine kaza oldu 6 kişi yaralandı. Çevreyolu daha kaç kişinin canını yakacak?” dedi.

*** Tahtasız, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Hep söylüyoruz, yine söylüyoruz: Şehrin ortasında çevreyolu olmaz. Çorum'un ihtiyacı olan Kuzey-Güney çevreyolunun projelendirme çalışmaları acilen yapılmalı ve bu proje hayata geçirilmelidir. Bu proje gerçekleşinceye kadar da, Çevreyolu’nda gereken önlemler derhal alınmalıdır.”

*** Çorum Belediye Meclisi CHP Grup Başkanı Tuncay Yılmaz da, geçtiğimiz aylarda bu sorunu Belediye Meclisi’nin gündemine taşıdıklarını hatırlatarak, “O kavşak ölüm kavşağı haline geldi. Bu kazaların sorumluluğu da gereken tedbirleri almayanların omuzlarındadır.” dedi.

*** Tuncay Yılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Çevreyolu kent içinde kaldı. Alt-üst geçitler, battı çıktılar, hatta Güney Çevreyolu gibi alternatiflerin derhal uygulamaya konulması gerekir. Bunları yapmayıp bir türlü gerçekleşmeyen boş vaatlerle sorun çözülmez. Vali’den milletvekillerine, belediye başkanından Karayolları yetkililerine kadar ilgililere bir kez daha sesleniyoruz: Çevreyolu’ndaki sorunu acilen çözün, ah almayın, dua alın.” (Haber Merkezi)