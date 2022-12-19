Karaismailoğlu, projeyi hızlıca bitirdiklerini belirterek, “Bu projeye başlayalı birkaç ay oldu. Önümüzdeki aylarda burayı bitirip hizmete açacağız” dedi. İskilip Kavşağı’nın bir kesişme noktası olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, “Özellikle trafiğin hareketli olduğu yoğun bir nokta. İnşallah bundan sonra buradaki bütün trafik sıkışıklıklarını ortadan kaldıracak ve Çorum’un gelişmesine çok önemli katkılar sağlayacak. Ulaştırma projeleri akarsu gibidir. Geçtikleri yerlerin istihdamını, üretimini arttırıyor” dedi.

Projelerin kıymetli projeler olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, bir an önce bitirilmesi için takip ettiklerini belirtti.

Ayakları dikilen ve üst yapılarına geçilen projenin hızlı bitmesinin Türkiye’nin gelmiş olduğu seviyenin çok önemli bir seviye olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, Çorum için Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

(Tugay GÖKTÜRK)

