Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov ve İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ile birlikte Çevreyolu’nda yapımı devam eden kavşak çalışmasını yerinde inceleyen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, hem Karayolları Bölge Müdürü Silov’dan, hem de yüklenici firma yöneticilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yapılan hummalı çalışmalardan dolayı memnuniyeti dile getiren Ceylan, yaptığı açıklamada ise, Çorum adına son derece önemli bir yatırımın gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

8 İLÇEYİ ÇORUM’A BAĞLAYACAK

Ceylan, ihalesi 2021 yılı sonlarına doğru yapılan Samsun-Çorum-Ankara Çevreyolundan, Çorum merkez Akşemseddin Caddesi'ne bağlayacak farklı seviyeli köprülü kavşak projesiyle birlikte 8 ilçenin Çorum’a bağlantısının sağlanacağını söyledi. Osmancık, Kargı, Dodurga, Laçin ve Oğuzlar ile İskilip, Bayat ve Uğurludağ ilçelerinin Çorum kent merkezine bağlantısının bu kavşaktan sağlanacağını dile getiren Ceylan, kavşak ile birlikte özellikle Osmancık Caddesi’nde ciddi bir trafik rahatlaması sağlanacağını vurguladı.

BU YIL SONUNA KADAR BİTİRİLECEK

Kavşak inşaatında çalışmaları büyük bir hız ve titizlikle yürüten müteahhit firmayı tebrik eden Milletvekili Ceylan, kavşağın bu yıl sonuna kadar bitirilip trafiğe açılacağının vurguladı.

OSMANCIK YOLUNDAN BAGLANTI!

Farklı Seviyeli Köprülü Kavşağa Osmancık yolunun bağlantısını sağlayacak yollarda da çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden Ceylan, “Osmancık bölgesini şehir trafiğini azaltmak adına Bayat Mahallesi istikametinden de yeni arterler açılıyor. Osmancık Caddesi’nin trafiğini ciddi anlamda düşürmeyi planlıyoruz” dedi.

400 MİLYONA MALOLACAK

Seviyeli kavşağın 297 milyon liraya ihale edildiğini dile getiren Milletvekili Ceylan, 4,2 km uzunluğunda bağlantı yolları, toprak tesviye, sanat yapıları, köprü ve üstyapı işlerini de kapsayan çalışmaların yapıldığı kavşağın fiyat güncellemeleriyle birlikte maliyetinin 400 milyon TL olduğunu anlattı.

KÖPRÜYÜ DE YIKACAĞIZ

Çevreyolu’nda bulunan ve Çorum’da yıllardır tartışılan Osmancık Köprüsü ile ilgili de açıklama yapan Milletvekili Ceylan, köprülü kavşağın tamamlanmasıyla birlikte 5 ilçenin ulaşımında köprüye mecburiyetin ortadan kalkacağına dikkat çekti. Ceylan, “Gerekli çalışmaları yapıyoruz. Gerekirse o köprüyü de yıkacağız” şeklinde konuştu.

ÇORUM’DA BİR ÇİVİSİ OLMAYANLAR BİZE HİZMETİN NASIL YAPILACAĞINI ÖĞRETEMEZ

Çalışmalarda Bölge Müdürü himayesinde aksatılmadan hummalı bir şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Milletvekili Ceylan, yapılan yatırım için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na Karayolları genel müdürü ve bölge müdürü ile tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Muhalefetten gelen eleştirilere de gönderme de bulunan Ceylan, “Çorum’da bir çivisi dahi olmayanlar, bize hizmetin nasıl yapılacağını öğretmesinler. Hizmetin nasıl olduğu ortadadır” dedi.



