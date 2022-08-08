Sinan Dilber idaresindeki 27 AGR 230 plakalı kamyon ile Fatih Benli'nin kullandığı 06 FB 0849 plakalı otomobil Çevreyolu İskilip Kavşağında çarpıştı.

Kazanin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi itfaiye ve polis sevk edildi.

Kazada otomobil sürücü Fatih Benli ve eşi Dudu Benli, yaralı olarak Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 yaşındaki Aysel Zümra Benli bebek ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada aģır yaralanan anne Dudu Benli, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralı Fatih Benli'nin ise Düvenci Neldesi'inde imam olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kazanile ilgili soruşturma başlatıldı.