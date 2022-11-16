Toplantıda müdürlüğünün 2023 yılı bütçesi hakkında meclis üyelerine bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Mürsel Çöldaş, 1 milyon 490 bin lira olarak öngörülen müdürlük bütçesinde kırtasiye alımları için 20 bin lira, baskı ve cilt giderleri için 10 bin, mahkeme harç ve giderleri için 10 bin lira, ilan giderleri için 30 bin lira, Çorum Belediyeler Birliği’ne evsel atıkların bertaraf bedeli için 600 bin lira, büro ve işyeri makine ve teçhizat alımı için 20 bin lira, dayanıklı mal ve malzeme alımları için 100 bin lira, çöp konteynırı alımı için 400 bin lira, çocuk oyun grubu için 300 bin lira, ödenek ayrıldığını bildirdi.

(Taner ŞİMŞEK)

