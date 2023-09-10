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Milli sporcu Zehra Anlatıcı, 200 metre kurbağalamada 4:05.47’lik derecesiyle açık yaş dünya rekorunun yeni sahibi olurken, 100 metre kurbağalamada, 50 metre kurbağalama, 200 metre ferdi karışık ve 50 metre serbestte şampiyon, 100 metre serbest ve 50 metre kelebekte ikinci, 50 metre sırtüstünde ise Avrupa üçüncüsü oldu.

İrem Öztekin ise, 50 metre kurbağalama, 100 metre kelebek,200 metre kurbağalama ve 200 metre ferdi karışıkta ikinci, 50 metre kelebekte ise Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

Şampiyonada 5 Avrupa birinciliği, 6 Avrupa ikinciliği, 2 Avrupa üçüncülüğü kazanarak tarihi bir başarı elde ettiklerini belirten antrenör Çetin Koçak, yeni hedeflerinin 19-26 Mart 2024 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası olduğunu söyledi. Koçak, kazandıkları tarihi başarı nedeniyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın millileri tebrik ettiğini de sözleri ekledi.