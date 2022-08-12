Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenecek olan 4.Kademe yüzme antrenörlük kursu 22-27 Ağustos tarihleri arasında Ankara’da yapılacak. Türkiye’de ilk kez açılacak olan 4.kademe başantrenörlük kursuna Çorum’dan TED Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni Çetin Koçak da katılacak. Antrenörlük kursları yönetmenliğince, 4.kademe temel eğitim sınavını başarıyla tamamlayanlar, 3.kademe yüzme antrenörlük belgesi üzerinden 2 yıl geçmiş olması ve 3.kademe antrenörlük belgesine sahip olduktan sonra en az 3tane seminer belgesine sahip olanların katılabileceği 4.kademe başantrenörlük kursuna Çetin Koçak da başvuracak. 15 Ağustos tarihinden itibaren devlet spor bilgi sistemi üzerinden başvurusunu tamamlayacak olan Koçak, Türkiye’de sayılı antrenörler arasında yerini alacak.

(Rıfat KARA)

