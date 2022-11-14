ÇESOB Başkanı Recep GÜR, Çorum Teknokent’te yer alan Zeymus Teknoloji Firma Kurucusu Dr. Hakan Kör ile Birliğe kayıtlı oda üyesi esnafın internet üzerinden işletmelerini tanıtabileceği bir platformun hayata geçirilmesi için bir araya geldi.

Proje ile ÇESOB’a bağlı tüm işletmeler adres, telefon, mail gibi iletişim bilgilerini ve ürünlerini sisteme girebilecekler. Sadece ÇESOB’a kayıtlı işletmelerin yer alacağı alanda arama motorları üzerinde arama yapan kullanıcılar kayıtlı firma bilgilerine arama sonucunda ilk sayfadan erişim sağlayabilecek.

Ayrıca kullanıcılar arama sonucunda ilgili sektöre ait firma sonuçlarını Çorum ili bazında görebilecek. Zeymus Teknoloji girişimi ve ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün desteği ile hayata geçirilmesi planlanan proje ile Çorum’da yer alan işletmelerin internet ortamında görünürlüğünü artırılarak, bu durumun işletme kazançlarına yansıması bekleniliyor. (Haber Merkezi)

