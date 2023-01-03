ÇESOB Başkanı Recep Gür ve yönetimi kendi aralarında bir toplantı yaparak Esnaf Kefalet genel kurulunda Vedat Canbek’e destek verme kararı aldı.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, sosyal medya hesabından konuyla ilgili “Kamuoyuna Duyuru” başlığı ile yaptığı açıklamada; “Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Yönetimi olarak Ocak ayı içerisinde yapılacak olan Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin Olağan Genel Kurulu'nda mevcut yönetimin yanında olacağımızı ve tam destek vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunar, Genel Kurul'da Kooperatif Başkanı Vedat Canbek ve yönetimine başarılar dileriz” görüşüne yer verdi.

Öte yandan Çorum Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin genel kurulu 21 Ocak 2023 Cumartesi günü saat 11.00’de TSO Fuar Kompleksi’nde yapılacak.

(Volkan SINAYUÇ)

