ÇESOB Başkanı Gür ve beraberindeki heyet ilk ziyareti yeni binalarına taşınmaları sebebiyle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a yaptı. Heyet sıcak ve yakın ilgisi nedeni ile “Esnaf Dostu” olarak nitelendirdikleri Başkan Aşgın’a teşekkür ederek yeni binanın Çorum halkına hayırlı olmasını diledi.

Heyetin ikinci ziyareti Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı görevine yeniden seçilen Vedat Canbek’e oldu. Canbek ve yönetiminin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılı çalışmalarına devam edeceğine inandığını belirten Recep Gür görevlerinde başarı dileklerini iletti.

ÇESOB heyetinin son durağı ise Ömer Latif Akdağ’ın vefatı nedeni ile boşalan Marangozlar Esnaf Odası Başkanlığı’na seçilen Yücel Şahin ve yönetimi oldu.



(Volkan SINAYUÇ)

