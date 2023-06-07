Sezgin ve Sezer Gür'ün anneleri Neriman Gür, bir süre önce bir kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) enfekte olmuştu.

Hitit Üniversitesi Erol Olcok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Neriman Gür, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Neriman Gür'ün cenazesi, yarın Akşemseddin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.