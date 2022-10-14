Geçtiğimiz günlerde yapılan oda seçimlerinde TSO Meclis Üyesi seçilen Berkan Karabacak’a kutlama ziyaretleri devam ediyor. ÇESOB Başkanı Recep Gür, Karabacak Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı, Moleron Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Türkiye – Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Doğu Karadeniz Bölge Temsilcisi Ali Karabacak, oğlu Karabacak Mağazaları Genel Müdürü Berkan Karabacak ve Emre Karabacak ile bir süre sohbet etti.

Başkan Gür, Berkan Karabacak’ı yeni görevinden dolayı tebrik ederek başarılar diledi. Karabacak ailesi ise nazik ziyaretlerinden dolayı Recep Gür’e teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

