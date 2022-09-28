ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çeşme Belediye Başkanlığı, Ilıca mahallesi Yıldızburnu mevkkinde yer alan 2.283 m² arsayı 2886 Sayılı Kanun'un 35/a maddesine göre kapalı teklifle satacak.

İhale 13 Ekim 2022 tarihinde Çeşme Belediyesi Meclis Salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacak. İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde görülebilir ve 3 bin TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak için ihale şartnamesinin satın alınması zorunludur.

Taşınmazın muhammen bedeli 120 milyon Türk Lirasıdır.

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