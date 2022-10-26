Bursiyer öğrencilerin, iş adamlarının, bürokratların ve çok sayıda Çorumlunun yoğun ilgi gösterdiği kahvaltı programı bir hayli keyifli ve verimli geçti.

Programda konuşan ÇESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, “17. yılımızda ÇESİAD daha büyük ve daha güçlü bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Yeni dönemin ilk kahvaltısında sizlerle yeniden bir araya gelmenin mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Kahvaltı programlarımız geçtiğimiz senelerde olduğu gibi her ay farklı salonlarda fakat aynı coşkuyla devam edecek. Bu yıl ilk kez Ankara’da temsilcilik açarak Ankara’da da burs vermeye başladık. Ankara’da temsilciliğimizin faaliyetlerini yürütecek olan ÇESİAD’ın eski bursiyer öğrencilerine teşekkür ediyorum. Aylık kahvaltılarımız tıpkı İstanbul’da olduğu gibi Ankara’da da her ay devam edecek” dedi.

Toplamda 260’ı aşkın bursiyer öğrenci ile beraber yıl içinde farklı etkinliklerle bir araya geleceklerini kaydeden Yıldırım, “ÇESİAD ailemize yeni katılan bursiyer öğrencilere hoş geldiniz diyor 2022-2023 eğitim-öğretim yılının bütün öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Ardından doğum günü olan öğrencilere küçük bir kutlama yapıldı ve gurbetteki öğrencilere aile sıcaklığı aratılmadı.

Bursiyer öğrencilere burs dağıtımının yapılmasının ardından aile fotoğrafı çektirilerek program sona erdi.

(Haber Merkezi)

