Geçtiğimiz hafta sonu ÇESİAD bursiyer öğrencileri ve bazı yönetim kurulu üyeleri adı “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olarak değiştirilen Yassıada’ya gezi düzenlediler.

Bursiyer öğrenciler, 27 Mayıs Müzesi’nde Yassıada yargılamaları ile ilgili kısa film izledikten sonra rehber eşliğinde Adnan Menderes Müzesi’ni ve Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi’ni gezdiler.

ÇESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, öğrenciler için sanatsal, kültürel, sportif her alanda etkinliklere hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, “Kendi kültürü ile ilgisi olmayan insan ülkesinin yabancısıdır. Dolayısıyla kültürümüzü bilmek ve yaşatmak çok önemlidir. Daha nice güzel programlarda birlikte olmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)