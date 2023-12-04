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Bu kapsamda 2. sinema etkinliği olarak Çorumlu Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan “Aybüke: Öğretmen Oldum Ben” filmini Özdilek AVM'de izleyen Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Yurtdagül, yönetim kurulu üyeleri ve bursiyer öğrenciler, geçtiğimiz haftalarda da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını anlatan "Atatürk 1881-1919" filmini izlemişlerdi.



ÇESİAD, daha önce de Şehit Müzik Öğretmeni Aybüke Yalçın'ın adını ve anısını yaşatmak üzere Çamlıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir sanat merkezi kurmuştu.

Film sonrası hemşehrimiz Tuncay Devrez'in işletmesi Kuzubeyi'nde akşam yemeği yiyen yönetim kurulu üyeleri ve bursiyer öğrenciler, bu sırada önümüzdeki aylar için planladıkları ziyaretler, kamplar, kahvaltılar, geziler ve çeşitli projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundular.

Yemek sonrası çekilen hatıra fotoğrafıyla birlikte program sona erdi.