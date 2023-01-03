Programda derneğin 2005-2022 yılları arasına sığdırdığı kahvaltılar, sosyal ve kültürel geziler, sosyal sorumluluk projeleri gibi onlarca faaliyetini anlatan tanıtım filmi ve Aralık ayında gerçekleşen “Çorum’da bir köy okuluna kışlık kıyafet yardımı, Yassıada gezisi ve çay günlerinden kesitler içeren video izlendi.

Kahvaltıda konuşan ÇESİAD Başkanı Mehmet Yıldırım “Geleneksel buluşmalarımızda 2022 yılının son gününde son kahvaltıda bir araya geldik. Yeni yılda etkinlik ve kahvaltılarımız devam edecek. Projelerimizin sayıları giderek artıyor. En son kültür gezisinde öğrencilerimizle bir araya geldik. Önümüzdeki aylarda da farklı etkinliklerimizle öğrencilerimizle bir araya geleceğiz” diyerek geçen hafta düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlük Adası gezisine değindi.

ÇESİAD Öğrenci Başkanı Bilal Çeşitcioğlu konuşmasında projelere ve etkinliklere değinerek: “Bütün projelerimizi özveri ve yoğun bir emekle işliyoruz. Amacımız hem eğlenmek hem kaynaşmaktı ve bunu yaptığımız etkinliklerle başarıyoruz. Daha büyük ve ses getirecek projelerimizle karşınızda olacağız. Destek veren herkese teşekkür ederiz” dedi.

Yoğun ilgi gören kahvaltı programı renkli anlara sahne oldu. Aile fotoğrafının çektirilmesinin ardından bursiyer öğrencilerin burs almasıyla program sona erdi.



(Haber Merkezi)

