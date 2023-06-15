ÇESİAD'ın Mayıs ayındaki olağan genel kurulunda Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Av. Hasan Arslan'ın işlerinin yoğunluğu sebebiyle başkanlıktan istifa etmesinin ardından ÇESİAD başkanlığına yönetim kurulu üyelerinden Neslihan Yurtdagül seçildi.

ÇESİAD'ın yeni döneminde başkanlık görevini üstlenecek Neslihan Yurtdagül yaptığı açıklamada, “Öncelikle bu görevi bana layık gören tüm yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Devraldığımız bayrağı taşıyabildiğimiz en yüksek yere taşıyacağız. ÇESİAD'ımızın bugüne kadar yapmış olduğu projelere her zaman yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Çorum'dan İstanbul'a üniversite eğitimi için gelen tüm genç arkadaşlarımızın 2005 yılından beri olduğu gibi İstanbul'daki yuvaları olmaya devam edeceğiz. Gerek öğrencilere verdiğimiz burslar gerek öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleri, kültür gezileri, eğitim faaliyetleri, aylık aile kahvaltılarımız, çay günlerimiz ile bu ailenin birbirine daha sıkı sarılması, ÇESİAD'a olan aidiyet duygusunun artması için bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da var gücümüzle çalışacağız. Bizlere katılarak maddi, manevi destek vermek isteyen tüm hemşehrilerimizi ve İstanbul'da okuyan tüm Çorumlu öğrenci kardeşlerimizi ÇESİAD çatısının altına bekliyoruz” dedi.

NESLİHAN YURTDAGÜL KİMDİR?

Neslihan Yurtdagül 1981 yılında İstanbul'da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi işletme bölümünün ardından Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisansını tamamladı.2011-2022 yıllarında aktif siyasi hayatında İstanbul Ataşehir ilçesinde meclis üyeliği, ilçe başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Evli ve iki çocuk annesi.