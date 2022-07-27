Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği (ÇESİAD), İstanbul Üsküdar'da bu yıl mezun olan bursiyer öğrencileri ile bir araya geldi.

ÇESİAD'ın organize ettiği mezuniyet gecesine bu yıl mezun öğrencilerin yanı sıra ÇESİAD'dan bugüne kadar mezun olmuş birçok öğrenci/iş insanı da katıldı. Mezuniyet programında yeni mezun olacak öğrenciler ile önceki dönem mezunların kaynaşmasının yanı sıra öğrencilerin kariyer planlamaları hakkında da konuşuldu.

Programda konuşan ÇESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım: “Bugün burada mezun olan öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında da başarılar dileriz. ÇESİAD ile bağınızın bundan sonra daha güçlü olacağına inancım sonsuz. Bugün çoğu bursumuzu derneğimizden mezun olmuş kişiler karşılamakta, bunlardan birisi de belki de sizler olacaksınız ilerleyen zamanlarda. ÇESİAD olarak sizleri tebrik eder, her zaman olduğu gibi bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğimizi buradan söylemek isterim” dedi.

Mezuniyet programı mezun olacak öğrencilere sürpriz pasta kesiminin ardından Geleneksel ÇESİAD Ailesi Hatıra Fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

(Volkan SINAYUÇ)