Uzun yıllardır İnönü Caddesi’nde kırık cam tamiri yapan Cep Der Çorum İl Temsilcisi Ömer Faruk Akyol, artan klonlama işlemlerinin önüne geçilmesi amacıyla 1 yıl kullanılmayan cep telefonlarının IMEI numarasının havuzdan silinecek olmasına tepki gösterdi.

Kapanan veya klonlanan cihazların garanti kapsamına alınmasını isteyen Akyol, IMEI affı için 81 ilde dernek olarak 100 bin imza topladıklarını ve Meclis’ten yasal düzenleme talep edeceklerini söyledi.

İngilizce ifadesi ile IMEI, Türkçe açılımıyla "Uluslararası Mobil Cihaz Kodu"nun tüm cep telefonlarında bulunması gereken bir kimlik numarası olduğunu altını çizen Akyol, 15 haneden oluşan bu numaranın tek bir telefona özel olarak belirlendiğinin altını çizdi.

Bu numara ile telefonun diğerlerinden ayırt etmenin mümkün olduğunu vurgulayan Ömer Faruk Akyol, “Ancak telefon üreticisi tarafından belirlenen bu numara, kimi zaman kötü niyetli insanların eline ulaşıp kayıt dışı şekilde kullanılabiliyor.

Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan teklife göre kullanılmayan cep telefonları ve IMEI numaraları için yeni bir dönem başlıyor.

7 yıl olan cep telefonlarındaki sinyal alma sınırı 1 yıla düşürülüyor. 1 yıl içinde SIM kartı takılıp herhangi bir işlem yapılmayan cep telefonlarının IMEI numarası Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından bloke edilerek kullanılmaz hale getirilecek. Yani telefon görüşmesi yapılmayan, mesaj atılmayan ya da internete girilmeyen cihazlar pasifize edilecek” dedi.

Cep Telefoncular Derneği (Cep Der) olarak IMEI sinyal süresinin 7 yıldan 1 yıla indirilmesi ile Türkiye’deki klonlama sorununun ortadan kalkmayacağını, aksine on binlerce cep telefonu sahibinin de diğer klon mağdurları arasına katılacağına inandıklarını dile getiren Akyol, esnafın mağdur olmaması adına yasal bir düzenlemenin hayata geçmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Akyol, kapanan veya klonlanan cihazların garanti kapsamına alınmasını istedi.

Kapanan tüm cep telefonlarının, klonlanan cihazların ve garantiden alınan cihazların klonlandığında tamamen çöp olduğunu ifade eden Ömer Faruk Akyol, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz garanti kapsamına alınmasını istiyoruz. Örneğin bir telefon aldık, bir ay sonra klonlandı, bu garanti kapsamına girmiyor ve bu cihaz kullanılamıyor. Bu cihazın garanti kapsamına alınmasını istiyoruz. Bu durumlar sadece Çorum’da değil Türkiye’de olan bir durum.

Cihaz klonlanınca BTK’dan bir mesaj geliyor ‘aldığınız yere başvurunuz’ diye. Telefonu satan kişi de herhangi bir şey yapamıyor. Bu durum normalde garanti kapsamına alınmalı. BTK bu durumu esnafın üzerine atıyor. Esnaflarımızın birinin bile mağdur olmasını istemiyoruz. Cep Der olarak haklarını savunmak için de her şeyi yapacağız.” (Haber Merkezi)

