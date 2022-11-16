Açılış programına Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ercan Daşdan, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Meryem Demir, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İYİ Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Özeşer, DEVA Partisi İl Başkan Yardımcısı Zehra Benli, CHP İl Genel Meclisi Başkan Vekili Yıldız Bek ve parti kadın kolları üyeleri, Davet, Etkinlik, Sahne ve Organizasyon İşletmecileri Derneği (DESOİD) Başkanı Yılmaz Ulucan, Anadolu Davet Ve Etkinlik Federasyonu Başkanı Murat Köksal ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açış konuşmasını yapan ÇEODER Başkanı Reyhan Bolat katılımcılara teşekkür etti. Diğer konuşmaların ardından derneğin açılış kurdelesi protokol mensupları ve dernek yönetimi tarafından kesildi.

Organizasyonun son bölümünde yapılan çekilişle talihlilere çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca katkı sağlayanlara plaket verilen gecede Ercan Aygün ve Nazlı Kalender sahne aldı.



(Tugay GÖKTÜRK)

