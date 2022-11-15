ÇEODER Başkanı Reyhan Bolat, 37 il derneği arasında ilk organizasyonun Çorum’da gerçekleştirileceğini ve Türkiye’nin dört bir yanından 37 dernek başkanının da geceye katılacağını bildirdi.

Reyhan Bolat, gecede yapılacak çekilişte, Yıldızpark’ın bir düğün, sahibi olduğu Çorum Kına’nın bir organizasyon, Bella’nın bir gelinlik, Stüdyo Çınar’ın bir dış çekim, Tuncay Kazak Kuaför’ün de bir gelin başı armağan edeceğini duyurdu.

Geceyi, Meltem-Uğur Çınar çifti sunacak.

Ercan Aygün ve Nazlı Kalender de sahne alarak geceye renk katacak. (Haber Merkezi)

