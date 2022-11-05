Kısa adı ÇEODER olan Çorum Etkinlik ve Organizasyon Derneği’nin açılış gecesi, 15 Kasım 2022 Salı günü saat 19.00’da Yıldızpark Düğün Salonları’nda yapılacak.

ÇEODER Başkanı Reyhan Bolat, dün gazetemizi ziyaret ederek, 37 il derneği arasında ilk organizasyonun Çorum’da gerçekleştirileceğini ve Türkiye’nin dört bir yanından 37 dernek başkanının da geceye katılacağını bildirdi.

Reyhan Bolat, gecede yapılacak çekilişte, Yıldızpark’ın bir düğün, sahibi olduğu Çorum Kına’nın bir organizasyon, Bella’nın bir gelinlik, Stüdyo Çınar’ın bir dış çekim, Tuncay Kazak Kuaför’ün de bir gelin başı armağan edeceğini duyurdu.



(Taner ŞİMŞEK)

