Ankara’da cemevlerine düzenlenen saldırılar, ülke genelinde yoğun tepkiyle karşılandı, Alevi dernekleri düzenledikleri ortak basın açıklamalarıyla yaşanan olayları protesto etti.

Muharrem orucunun ilk gününde Ankara’da bulunan Şah-ı Merdan Cemevi, Batıkent Serçeşme Cemevi, Tuzluçayır Ana Fatma Cemevi, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı ve Gökçebel Köy Derneği’ne eş zamanlı olarak saldırılar düzenlendi. Aleviler saldırılara Türkiye’nin birçok ilinde düzenledikleri basın açıklamalarıyla tepki gösterdi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ile Alevi Kültür Merkezi Derneği, vatandaşlara cemevlerine sahip çıkma ve provokasyonlara karşı uyanık olma çağrısında bulundu.

“SALDIRININ ARKA PLANI AYDINLATILSIN”

Çoru Hacı Bektaş Vakfı’nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, hükümeti uyararak, saldırıların arka planını örgütleyenlerin ve azmettiricilerin derhal açığa çıkarılmasını istedi.

Basın açıklamasında konuşan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi Başkanı Nurettin Aksoy, Alevilerin her zaman barıştan, hoşgörüden, adaletten ve kardeşlikten yana olduğunu, ancak asırlardır asimile etme, dışlama, baskı ve yıldırma politikalarının devam ettiğini belirterek, tüm Alevileri birlikte yol yürümeye davet etti.

Alevi kurumlarına yönelik saldırıları kınayan Aksoy, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, halkı provokatörlere karşı dikkatli olmaya davet etti.

“GELİN CANLAR BİR OLALIM”

Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği Başkanı Yıldız Şahin, Alevi sivil toplum kuruluşları adına yaptığı açıklamada “Provokatörlere karşı, kandan beslenen zalimlere karşı, savaş çığırtkanlığı yapan zihniyete karşı gelin canlar bir olalım” dedi.

Şahin, Alevi kurumları saldırıların organize olduğunu söyleyerek etkin bir soruşturmanın yapılması için İçişleri Bakanlığı'na çağrı yaptı.

Yıldız Şahin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Öncelikle şunu belirtelim ki; canlarımıza, cemevlerimize ve kurumlarımıza saldıranlar, bu saldırıları planlayıp yönetenler bilsinler ki; bizi demokrasi, özgürlük ve eşitlik mücadelesinden koparamayacaksınız. Çünkü biz, baskıya zorbalığa ve her türlü şiddet politikalarına boyun eğmeyiz.

Savaş çığırtkanlığına ve her türlü çatışma diline karşı barışın ve kardeşliğin saflarında yer alırız. Biz Aleviler, tarih boyunca her türlü provokatör tertibinin karşısında ve bize yönelik her saldırıya rağmen 72 millete bir nazarla bakmaya devam ettik.

Halkları kendi içinde kutuplaştıran, ötekileştiren, çatıştıran, gerilimden ve şiddetten beslenen politikaların karşısında durduk ve durmaya da devam edeceğiz.”

“İNANÇLAR VE KİMLİKLER ÖZGÜR OLMALI”

Ülkemizi kana bulamak için, tetikçileri ve güdümlü katilleri kullanan derin devlet güçlerini Maraş, Çorum, Gazi, Gezi, 10 Ekim, Suruç’tan ve onlarca benzer katliamdan biliyoruz. Aleviler olarak eşit yurttaşlık mücadelesi verirken çok iyi biliyoruz ki, bu ülkede yaşayan halklar, inançlar ve kimlikler özgür olmadan biz de asla özgür olamayacağız. Bu nedenle dost ve musahip kurumlarla, ilerici aydın, demokrat ve devrimci güçlerle birlikte omuz omuza bir mücadeleye inanıyoruz.”

“SEÇİMLER ÖNCESİ KAOS VE ÇATIŞMA

ORTAMI OLUŞTURUYORLAR”

“Bu saldırıların asıl amacının ülkede kaos ve çatışma ortamı yaratmak olduğunun bilincindeyiz.

2023 genel seçimleri öncesi kaostan ve çatışmadan beslenmek isteyen karanlık güçlerin harekete geçmesine zemin hazırlayan devletin ve AKP hükümetinin şiddet dilinin de farkındayız.

Bu saldırıların daha büyük ve acı bir sonuca varmaması için başta demokrasi güçleri olmak üzere herkese görev düşmektedir. Halkımızı kurumlarına ve cemevlerine sahip çıkmaya ve provokasyona karşı uyanık olmaya çağırıyoruz. Bu vesileyle hükümeti açıktan uyarıyor ve göreve çağırıyoruz. Bu saldırıların arka planını örgütleyicisini ve azmettiricisini derhal açığa çıkarın! Aksi taktirde zan altında kalmaktan kurtulamazsınız. Kınama ve geçmiş olsun ile geçiştirilecek bir durum değildir. İçişleri Bakanlığı daha birkaç gün önce yayınladığı genelgede cemevlerine yakın olacaklarını boş bırakmayacaklarını ilan etmişken daha Muharrem’in birinci gününden bu olayların olması bizim açımızdan düşündürücüdür.”

“BOZUK DÜZENDE SAĞLAM ÇARK OLMAZ”

“Biz Aleviler dili, dini, inancı, ırkı, mezhebi ve cinsiyeti ne olursa olsun herkesin eşit ve özgür bireyler olarak yaşayabildiği, kimsenin kimliğinden dolayı ötekileştirilmediği katledilmediği, demokratik bir cumhuriyette bir arada kardeşçe yaşamı savunuyoruz. Biz Aleviler olarak diyoruz ki; bozuk düzende sağlam çark olmaz.”

Bu adaletsiz düzeni hep birlikte değiştireceğiz. Halklar inançlar ve kimlikler olarak omuz omuza vererek demokrasi ve eşit yurttaşlık haklarımızı birlikte kazanacağız. Cemevleri milyonlarca Alevinin ibadethanesidir. Orada hiç kimseye makamı, dili, dini, rengi sorulmaz. Cemevlerine saldırmak aslında Anadolu halklarının hoşgörüsüne ve bin yıllık komşuluğa saldırmaktır. Biz zalimlerin, zorbaların, ırkçıların dışında kimsenin karşısında olmadık. Aleviler tarihi boyunca hiçbir halkın onurunu incitecek kalkışmada bulunmadı. Bundan sonra da böyle olacaktır. Dün bu ülkenin başkentinde 4 ayrı yerde, Alevilerin ibadethanelerine ve mekanlarına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırının tüm yönleriyle açığa çıkarılması için kararlılıkla mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz.”

“HAKİR GÖREN, AŞAĞILAYAN YAKLAŞIMLARINIZ

BU SALDIRILARA ZEMİN HAZIRLAMAKTADIR”

“Hükümeti bir kez daha uyarıyoruz; Cemevlerini tanımayan ve Anayasal statüye kavuşturmayan, Alevileri her türlü insanlık dışı asimilasyon politikasına tabi tutan hakir gören, aşağılayan yaklaşımlarınız bu saldırılara zemin hazırlamaktadır. Taleplerimizi kabul edin ve ibadethanelerimizi yasal statüye kavuşturun.

Elinizi diliniz inancımızdan ve inanç merkezlerimizden çekin. Bizi tarif etmeyin, tanıyın. Provokatörlere karşı, kandan beslenen zalimlere karşı, ırkçı gerici ve şeriatçılara karşı, savaş çığırtkanlığı yapan her türlü zihniyete karşı gelin canlar bir olalım.”

Basın açıklamasına Alaca Alevi Kültür Merkezi Derneği Temsilcisi Sedat Genç de destek verdi. Basın açıklamasına ayrıca İl Genel Meclis Üyesi Suat Atalay, Emek Partisi İl Başkanı Cafer Gökmen, Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri ile bazı vatandaşlar da destek verdi.

Basın açıklamasına; Alevi Bektaşi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Alevi Vakıflar Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Demokratik Alevi Dernekleri, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Divriği Gökçebel Derneği imza attı. (Tugay GÖKTÜRK)