Bir süre önce rahatsızlanan ve Tokat’ta yoğun bakımda tedavi gören İncesoyluer, dün sabaha karşı hayata gözlerini yumdu. İncesoyluer, geçmişte bir süre İskilip Belediye Başkan Yardımcılığı ve İl Gazetesi İl Temsilciliği görevini yapmıştı.

CEMAL İNCESOYLUER KİMDİR?

Türkiye Gazetecilere Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal İncesoyluer 1961 Tokat doğumlu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Tokat’ta tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi’nde okudu. 1979 yılında musahhih (düzeltmen) olarak İstanbul’da gazeteciliğe başladı. 16 yıl boyunca İstanbul’da çeşitli gazetelerde çalıştı.

Tokat’ta 4 yıl boyunca rahmetli Recep Yazıcıoğlu’nun basın danışmanlığını yaptı. Burada yerel gazetede yazı işleri müdürlüğü yaptı. İncesoyluer Milli İrade Gazetesi'nin ve Kanal 101 haber portalının yayın yönetmenliğini yürütüyordu.

(Haber Merkezi)

