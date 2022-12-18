Eğitim-Sen Çorum Şubesi önceki dönem Şube Sekreteri, emekli öğretmen Cemal Gücihan ile Satı, İlhan, Yusuf ve Nilüfer’in annesi, merhum Mehmet Gülcihan’ın eşi Zühre Gülcihan, gerek yaşlılığa bağlı sebepler, gerekse rahatsızlığından dolayı hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi önceki gün Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde helallik alınmasının ardından merkeze bağlı Büyükdivan Köyü’nde ailesi ve sevenleri tarafından toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

