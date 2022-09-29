Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından, Samsun'da düzenlenen Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda (World Cup Combat Sports) Türkiye'yi muay tai (Tayland boksu) branşında temsil eden Çorumlu sporcu Cem Yurtsever, bronz madalya kazandı.

Üniversite öğrenimini Elazığ Fırat Üniversitesi'nde sürdüren Çorum Gençlik Akademi Spor Kulübü sporcusu Cem Yurtsever, Samsun'da, 57 kiloda Türkiye'yi temsil etti. Madalya mücadelesini kazanan Yurtsever, üçüncü olup ülkemize bronz madalya kazandırdı.

Samsun'da, 21 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayan ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF), On dokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde organize edilen organizasyonda, daha önce de güreş branşında, serbest stil 120 kiloda milli mayoyu giyen Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Bekir Eryücel, bronz madalya mücadelesini kazanarak üçüncü olmuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

