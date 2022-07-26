Cem Uzan ile telefonda görüşen Engin Erenler, Uzan'ın kendisine Çorum'un hak ettiği yatırımları almasına çok az bir süre kaldığını söylediğini ifade etti. Erenler, telefon görüşmesi ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

“Kurucu Genel Başkanımız Sayın Cem Uzan Başkanımız ile bugün bir telefon görüşmemiz oldu. Kendisinin Çorum halkına selamları var. Geleceğimiz olan gençlerin ferah bir ülkeye kavuşmalarına az kaldığını, Çorum'un hak ettıği yatırımları en kısa zamanda alacağını beyan etti. Hak, hukuk, adalet için, Türkiye’mizin her bireyinin tek tek hesabını sormak için Cumhurbaşkanı adayı olarak çok yakında Türkiye’de olacağını aktarmış ve Çorum için desteğini esirgemeyeceğini bizzat iletmiştir”

(Haber Merkezi)

