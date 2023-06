Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen’in imzası ile yayınlanan ilanda Belediyeye bağlı çeltik işletmesince ekimi yapılan sazak çeltik arazileri kira bedeli hasat mevsimi sonunda çeltik olarak alınmak üzere 2886 sayılı yasanın 45-46 ve 47. maddeleri gereğince açık artırma usulü ile 1 (bir) yıllığına kg ihalesi ile kira müddeti 2023 yılı ekim dönemi hasat sonunda sona ermek üzere 13.12.2022 Salı günü saat: 11.00’da Belediye Meclis Salonu’nda belediye encümeni huzurunda çeltik karşılığı kiraya verileceği açıklandı.

Araziler düzenlenerek 17.348,00 m2 ile 23.500 m2 arasında değişen 22 parselden ibaret olup, her parsel için ayrı ayrı çeltik karşılığı kg olarak ihale edilecek. Artırımlar en az 1 kg üzerinden teklif verilmek suretiyle olacak. İhaleye girebilmek için her bir parsel için ayrı ayrı belirlenen geçici teminat bedelinin yatırılması şart olup, bu meblağ ihaleyi müteakip kati teminata çevrilecek. Bu hususta tanzim edilen şartname her gün mesai saatleri içerisinde belediye yazı işleri müdürlüğünde görülebilecek.

(haber Merkezi)