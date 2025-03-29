Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Kadıkırı Köyü mevkiinde faaliyet gösteren çelik döküm fabrikasında patlama meydana geldi.

İhbar üzerine fabrikaya jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada Ö.Ç.(25), M.K.(46) ve Afganistan uyruklu U.A.(24) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Afganistan uyruklu U.A., doktorların müdahalesinin ardından Samsun’a sevk edildi.

U.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK