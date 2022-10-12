Güler ve Celal Güngör çiftinin kızı Büşra ile Ayşe Avcu’nun oğlu Mutlu, mutluluklarını ölümsüzleştirip evlenme kararı aldı. Düğün töreni geçtiğimiz günlerde Ecem Düğün Salonunda gerçekleşti. Büşra ve Mutlu, çiftini bu mutlu günlerinde sevenleri yalnız bırakmazken, düğün törenlerine yoğun katılım oldu.

Güngör ve Avcu ailelerinin eş, dost ve akrabalarının hazır bulunduğu düğün töreninde davetliler çiftlere ‘mutluluklar’ dileyerek doyasıya eğlendi. Celal Güngör, davetlileri salonun kapısında karşılayarak, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)

