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Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 3.Lig 3.Grup’ta, 9 Eylül Cumartesi günü ordu temsilcisi Fatsa Belediye ile Şanlıurfa temsilcisi Karaköprü Belediyespor arasında oynanacak 1.hafta maçını Celal Bayraklı yönetecek. Fatsa İlçe Stadı’nda oynanacak maçta Celal Bayraklı’nın yardımcılıklarını ise Ankara bölgesinden Selçuk Gökgöz ve Caner Kurt yapacak. Saat 15.30’da başlayacak maçta Çorum bölgesi hakemi Ertuğrul Ramazan Boyraz da dördüncü hakem olarak görev alacak.

BOYRAZ

KLASMANDA

İLK KEZ GÖREV

YAPACAK

Celal Bayraklı, en son geçen sezon, 12 Mart’ta, Belediye Kütahyaspor’la Yeni Mersin İdmanyurdu arasında oynanan ve 1-1 biten maçta düdük çalmıştı.

Ertuğrul Ramazan Boyraz ise hakemlik kariyerinde ilk kez bir profesyonel lig maçında görev yapacak.