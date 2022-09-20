Çorum Eğitim Kültür Vakfı'nın (ÇEKVA) 2022-2023 eğitim-öğretim yılı burs başvuruları başladı. Başvurular 1 Ekim’e kadar www.cekva.org.tr adresli internet sitesi üzerinden yapılacak.

Çorum Eğitim Kültür Vakfı tarafından yapılan açıklamada internet üzerinden yapılacak başvuru yalnızca ön başvuru olup, zaman, iş gücü ve kağıt israfını önlemek amacıyla ön başvuruların incelenmesini müteakip, ön elemeyi geçen öğrencilere mesaj ve/veya e-mail gönderilerek, bu öğrenciler belirtilen yer ve zamanlarda mülakata tabi tutulacakları bildirildi.

