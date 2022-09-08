Çorum Eğitim Kültür Vakfı (ÇEKVA) tarafından yapılan açıklamada internet üzerinden yapılacak başvuruların yalnızca ön başvuru olacağı, zaman, iş gücü ve kağıt israfını önlemek amacıyla ön başvuruların incelenmesini müteakip, ön elemeyi geçen öğrencilere mesaj ve/veya e-mail gönderilerek, bu öğrenciler belirtilen yer ve zamanlarda mülakata tabi tutulacakları bildirildi.

Mülakat sonucunda uygun değerlendirilenlerden aşağıda belirtilen evrakları tamamlamasının isteneceği, kesin değerlendirmenin evrakların vakıf merkezine (İstanbul Merkez ) eksiksiz tesliminden sonra yapılacağı dile getirildi.

(Haber Merkezi)

